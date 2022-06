La disoccupazione in Italia è un grandissimo dramma. Specialmente al sud i disoccupati sono tantissimi. Fa una certa impressione scoprire che i disoccupati nel sud Italia sono più di quelli dell’intera Germania. Ma anche nel nord Italia la disoccupazione è un’autentica piaga. Specialmente per i giovani trovare un lavoro e quindi una sistemazione per la vita diventa sempre più difficoltoso.

Un bonus che può cambiare la vita

È molto importante, quindi, un aiuto del governo che viene in soccorso proprio dei disoccupati e che vale addirittura €2500.

Questo aiuto del Governo è importante per due motivi. Primo perché è aumentato di valore e secondo perché aiuta concretamente il disoccupato ad inserirsi nel mondo del lavoro. Infatti inizialmente questo aiuto valeva €1000, ma il governo ha deciso di portarlo a €2500. Questo bonus consente al disoccupato di trovare immediatamente un lavoro del quale c’è una grandissima richiesta. Stiamo parlando del lavoro di camionisti e autotrasportatori. Infatti in Italia c’è una forte richiesta di autotrasportatori. Tanto a nord che al sud le ditte che si occupano di autotrasporto non riescono a trovare camionisti.

Lavorare subito e il bonus può valere di più

C’è da sottolineare come per essere un camionista c’è bisogno di una patente particolare e anche di un’abilitazione particolare che possono arrivare a costare fino a €3000. Dunque se è vero che un camionista trova immediatamente lavoro è vero anche che l’abilitazione per questa professione ha un notevole costo. Proprio per questo il governo ha creato il bonus patente. Il bonus patente non è un bonus per conseguire la comune patente B che serve a guidare le automobili ma i €2500 messi a disposizione dal governo servono proprio per conseguire patente ed abilitazione necessarie per guidare i TIR. Inizialmente il bonus patente valeva €1000 ma c’è una tale richiesta di camionisti ed autotrasportatori che il governo lo ha portato a €2500.

Cumulabile con quelli regionali

Di conseguenza adesso il bonus patente copre in maniera completa le spese necessarie per diventare camionista. Ma una cosa molto importante del bonus patente è che se ne può fruire solo se si è entro i 35 anni e non c’è bisogno neanche dell’ ISEE. Ma un’altra cosa importante da sottolineare è che accanto al bonus patente nazionale vi sono anche quelli erogati dalle regioni. Molte regioni italiane infatti aggiungono al bonus nazionale anche il loro che è cumulabile e quindi in molte regioni italiane alla fine si può arrivare a cifre veramente interessanti. Però alle volte i bonus patente erogati dalle regioni hanno un tetto ISEE quindi è meglio controllare.

fonte ilovetrading.it