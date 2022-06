Dipendente licenziato, domani è sciopero della Circumvesuviana e delle altre linee

Domani, venerdì 17 giugno, è in programma uno sciopero dei dipendenti Eav aderenti al sindacato Usb previsto dalle 9 alle 13. Lo sciopero è proclamato, stando a quanto spiega l’azienda di trasporti, «per protestare contro il licenziamento di un lavoratore». «Occorre subito precisare» dicono dall’ente autonomo Volturno «che il licenziamento non è di un sindacalista ma di un dipendente. Il quale entra di forza nella camera del direttore del personale mentre era in riunione e lo aggredisce verbalmente. Non lascia la camera ancorché ripetutamente invitato a farlo. Tanto che sono dovute intervenire le guardie giurate per portarlo via.

Licenziamento divenuto poi inevitabile in quanto il dipendente, anche a freddo, a posteriori, non ha riconosciuto l’errore. Come a dire: io continuerò ad aggredire e a decidere quando devo essere ricevuto, senza appuntamento, dal direttore del personale o dal direttore generale. Si potrebbe mai gestire in questo modo un’azienda se ogni dipendente o sindacalista che sia impone lui i tempi ed i modi per interloquire in modo minaccioso con la direzione?».

Le dichiarazioni

Eav entra poi nel merito della vicenda: «La motivazione per la quale il lavoratore chiedeva udienza era inerente ad una decisione dell’ispettorato del lavoro. Di cui Eav era in attesa di autorizzazione. In ogni caso disponibile a concedere anticipi di ferie per superare l’attesa autorizzazione. Eav ha garantito al lavoratore licenziato tutte le opportunità previste per legge, tanto che l’esonero è deliberato dal consiglio di disciplina aziendale. Organo paritetico azienda/sindacato composto in egual numero da rappresentanti aziendali e dei lavoratori, il cui presidente è estraneo all’azienda, designato dalla Regione». Per l’azienda «la decisione presa a questo punto non è più revocabile e quindi eventualmente, in caso di ricorso, valuterà un magistrato».

Le motivazioni