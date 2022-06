Ancora violenza in corsia. All’ospedale di Sarno un paziente, con una piccola ferita alla mano, ha distrutto, per cause ancora non chiare, la porta d’ingresso del Pronto Soccorso. Aggredendo poi il personale sanitario intervenuto. L’uomo è poi andato via senza farsi curare. Del caso sono informate le forze dell’ordine. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità dell’uomo. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, ed avviato le indagini per identificare l’aggressore anche con il supporto delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Probabilmente l’attesa ad innescare un nervosismo estremo ed immotivato. L’uomo ha prima dato in escandescenza contro gli operatori tentando, da quanto riferito da medici ed infermieri, di portarsi con la forza all’interno dei locali dove erano sistemati gli altri pazienti.