Detenuto del carcere dà fuoco alla camera di pernottamento

Un detenuto della casa circondariale di Avellino ha dato fuoco a una camera di pernottamento dove era temporaneamente trasferito. L’immediato intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria ha permesso di domare le fiamme e di mettere in salvo gli altri reclusi. Il detenuto che ha appiccato il rogo qualche giorno fa aveva devastato il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

L’Osapp, attraverso il segretario regionale, Vincenzo Palmieri, dichiara: «Occorrono trasferimenti e sanzioni per frenare questo fenomeno e l’apertura urgente di un reparto detentivo ospedaliero per impedire evasioni da luoghi esterni di cura perché si deve operare in sicurezza per garantire anche l’ordine pubblico e non piantonare soggetti nei corridoi degli ospedali».