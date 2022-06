Covid, la Campania risale oltre i 10mila positivi in un giorno

Sono 10.602 i positivi del giorno rilevati oggi in Campania a fronte di 32.615 test processati (28.158 antigenici e 4.457 molecolari). Hanno dato esito positivo 10.106 test antigenici e 496 tamponi molecolari. A renderlo noto è l’unità di crisi regionale. I deceduti sono cinque, quattro morti nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in degenza sono 416, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 27.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 10.602 di cui: Positivi all’antigenico: 10.106 Positivi al molecolare: 496

Test: 32.615 di cui: Antigenici: 28.158 Molecolari: 4.457

Deceduti: 4 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.