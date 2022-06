Sospensione della circolazione lungo la tratta Napoli-Torre del Greco via centro direzionale e una serie di corse non effettuate per due mesi. Sono le novità al programma di esercizio comunicate da Eav in merito alle linee vesuviane che andranno in vigore da domani, lunedì 27 giugno. Resteranno in vigore fino a tutto il prossimo 31 agosto. I treni direttissimi Sorrento- Napoli delle 6:48 e Napoli-Sorrento delle 18:34 saranno sostituiti nei giorni feriali dai direttissimi via Barra delle 6:48 da Sorrento per Napoli e delle ore 18:48 da Napoli per Sorrento. Sulla linea Napoli-San Giorgio-Torre del Greco le corse ferroviarie saranno sospese dal 27 giugno al 31 agosto (saranno poi comunicate le corse del servizio sostitutivo autobus).

Nello spesso periodo sarà sospeso il servizio treni feriali sulla linea Napoli-Pomigliano d’Arco. Da domani al 31 agosto non saranno inoltre effettuate le seguenti corse: da Napoli per Baiano alle ore 6:50, 10:02, 17:14 e 19:14; Baiano per Napoli alle 6:32, 7:20, 8:32 e 11:44; da Napoli per Sarno alle 6:52, 9:40, 10:28, 12:04, 13:16 e 17:40; Sarno per Napoli alle 6:34, 8:34, 11:22, 12:10, 13:46 e 14:58; Napoli per Poggiomarino via Scafati alle 6:35, 7:23, 9:47, 12:11 e 14:59, da Poggiomarino per Napoli via Scafati alle 8:04, 8:52, 11:15, 13:40 e 16:28.