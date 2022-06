C’è il Bonus per chi fa sport e palestra: ecco come ottenerlo

Un credito d’imposta per aiutare le imprese che hanno ristrutturato impianti sportivi pubblici. In questo consiste il cosiddetto “bonus sport”, valido fino alla fine dell’anno secondo quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Il contributo è rivolto a tutte le società che hanno realizzato interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici. Ma anche realizzato nuove strutture sportive, sempre pubbliche.

Il credito d’imposta vale il 65% dell’importo speso per i lavori, con il credito utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è però del 1% dei ricavi del 2021, con i finanziamenti complessivi fissati a 13,2 milioni di euro per l’anno in corso. Per ricevere il contributo si può fare domanda dallo scorso 30 maggio e c’è tempo fino alla fine di giugno.

Si può inviare agli indirizzi ufficiosport@pec.governo.it e anche a servizioprimo.sport@governo.it, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a finestra 2022″ assieme al nome dell’impresa e il suo codice fiscale.

Fonte fanpage.it