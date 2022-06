Cameriera dell’hotel ruba borsa da duemila euro a una turista

Una borsa griffata sottratta a una turista e’ costata una denuncia a una cameriera di hotel. Accade a Napoli, dove i carabinieri hanno raccolto nel quartiere di Chiaia la denuncia di una donna di 29 anni australiana in vacanza in citta’. Qualcuno le aveva rubato un modello di Prada da oltre 1900 euro, custodita in camera insieme alle sue cuffiette wireless. Grazie alla geo-localizzazione delle cuffie e alla collaborazione della direzione dell’albergo, i militari dell’Arma hanno rilevato la loro posizione a Calvizzano, centro alle porte della citta’, residenza di una delle donne impiegate nelle pulizie nell’ala dove e’ posizionata la camera della turista.

I carabinieri hanno cosi’ raggiunto l’abitazione della donna, e la borsa e’ finita riconsegnata spontaneamente mentre delle cuffiette si e’ persa traccia. La cameriera, oggi ventenne, deve rispondere di furto.