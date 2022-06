Cade da un muretto e batte la testa, muore sul colpo

Cade e batte la testa: un anziano ha perso la vita in Valle Caudina. La vittima aveva 80 anni. Era originario di San Martino Valle Caudina e risiedeva a Tufara Valle. L’uomo stava eseguendo lavori nel suo orto, all’improvviso un capogiro gli ha fatto perdere l’equilibrio ed è volato giù da un muretto. Ha fatto un volo di circa due metri ed è piombato al suolo battendo la testa. Nulla da fare per l’anziano. I sanitari del 118 quando sono arrivati per soccorrerlo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Insomma, una morta avvenuta sul colpo. Senza che nessuno potesse fare qualcosa. Segno che il colpo era veramente forte. Inutile ogni tentativo di rianimazione ed anche i soccorsi sul posto da parte dei passanti.