Il cadavere di un uomo in parziale stato di decomposizione ritrovato ieri in un fondo agricolo a Scisciano, in provincia di Napoli. Era in un paio di sacchi di plastica. Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo. Oltre che a comprendere la matrice dell’evento. Dai primissimi accertamenti esterni effettuati dal medico legale, non sembrano esserci segni di lesioni sul cadavere ritrovato in un sacco di plastica in un fondo agricolo a Scisciano, in provincia di Napoli. Occorrerà attendere l’esito dell’autopsia disposto dalla Procura di Nola. Si fanno strade le ipotesi: un incidente sul lavoro o una lite degenerata. La vittima sembra essere di origine asiatica di circa 50 anni, molto minuta.

Resta da chiarire ancora perche’ il corpo senza vita dell’uomo – che potrebbe essere infatti uno straniero – sia stato poi riposto in un sacco. In un primo momenti si era parlato del corpo di una donna, circostanza poi smentita.