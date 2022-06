Brucia deposito, distrutti oltre 200 tra monopattini e bici elettriche

Circa 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici sono finiti distrutti in un incendio di un capannone di una ditta di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Portale, si sono recati i Carabinieri della locale stazione. Le cause dell’incendio – dalle prime ricostruzioni fatte dai militari – sembrano essere accidentali. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto tutto e hanno danneggiato le mura del capannone accanto adibito alla vendita di abbigliamento sportivo. Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata. Nessuno e’ rimasto ferito.

Capannoni sequestrati e abitazione precauzionalmente evacuata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate insieme ai colleghi della compagnia di Castellammare di Stabia