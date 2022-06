Boom di ricoverati al pronto soccorso del Cardarelli: dentro solo codici rosso

Ancora – dopo quanto era accaduto già nelle scorse settimane – folla, nuova saturazione. E altra chiusura per il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. L’accesso stamattina è rimasto chiuso e concesso solo a chi arriva in codice rosso. La sospensione dell’apertura a tutte le altre urgenze è stata decisa per la folla di 140 pazienti che sono nell’unità di pronto soccorso attualmente. Proprio alla vigilia del week end quando gli accessi aumentano. Sature tutte le strutture dell’emergenza-urgenza dell’ospedale di Napoli. Di qui il provvedimento de bed manager dell’ospedale Ciro Coppola che ha deciso la chiusura, avvisando anche il 118.

Riemerge prepotente il problema pronto soccorso del più grande ospedale del Mezzogiorno. Mancano i posti letto, dunque si riempie il reparto di emergenza. A rendere tutto più complicato anche i nuovi accessi per la fiammata estiva del Covid.