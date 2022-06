Estendere il bonus da 200 euro a tutti i lavoratori e pensionati con reddito sotto i 35mila euro e alzare la soglia Isee, ora a 12mila euro, per accedere al bonus sociale per le bollette. È quanto prevedono due proposte contenute negli emendamenti al dl aiuti che il Pd presenterà mercoledì. Lo riferiscono fonti dem, annunciando anche emendamenti in materia di trasporto pubblico locale e in favore delle imprese, per mettere a disposizione risorse per affrontare le difficoltà della crisi e nuovi investimenti.

A Luglio, per quasi 31 milioni di italiani, è tempo di Bonus di 200 euro. L’obiettivo è quello di poter contrastare le ultime difficoltà che, inevitabilmente, la maggior parte dei cittadini è costretta ad affrontare. L’aumento del costo della vita, le conseguenze della guerra in Ucraina, l’aumento delle bollette. In primis, i beneficiari, sono dipendenti e pensionati, ma non solo.