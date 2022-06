Un contributo del 65% (in credito di imposta) sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica ed edilizia per un massimo di 200mila euro. È il bonus Alberghi 2022 che potrà essere richiesto sulla piattaforma online ad hoc a partire dal 13 giugno. Secondo la comunicazione del 7 giugno del Ministero del Turismo le domande potranno essere inoltrate dalle 12 del 13 giugno alle 12 del 16 giugno 2022. Una data rinviata di qualche giorno rispetto a quella prevista inizialmente dal Ministero Del Turismo, dal 9 al 13 giugno.

Le strutture ammesse a ricevere il bonus sono strutture alberghiere, agriturismi, stabilimenti termali, strutture ricettive all’aria aperta. E ancora villaggi turistici, campeggi, parchi di vacanza. A patto che abbiano almeno 10 anni, ovvero che esistevano alla data del primo gennaio 2012. Gli importi rimborsabili includono le spese sostenute dal primo gennaio 2020 al 6 novembre 2021. Di queste verrà rimborsato tramite credito di imposta il 65%, fino a un totale di 200mila euro.