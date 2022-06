Bonus famiglia dell’Inps: 400 euro subito sul conto. Domande entro il 20 Giugno

Arriva un bonus INPS che farà felici tante famiglie italiane. Infatti sono proprio le famiglie italiane quelle più duramente colpite dal folle rincaro dei prezzi. Il costo della vita è salito tantissimo mentre gli stipendi sono da fame e le famiglie con figli hanno fortissime difficoltà ad andare avanti.

Un aiuto INPS per le famiglie con figli

Proprio le famiglie con figli a carico devono affrontare sempre tantissime spese e di conseguenza far quadrare il bilancio è sempre più difficile.

Proprio per questo questo il bonus INPS da €400 può essere un aiuto concreto e molto interessante. Alcune cose sono importanti da notare su questo bonus INPS. Innanzitutto le domande vanno presentate entro il 20 giugno e di conseguenza i termini sono veramente stretti. In secondo luogo c’è anche da sottolineare come per presentare la domanda non sia necessario l’ISEE. Però non tutti saranno ammessi a godere di questo bonus e l’ISEE sarà proprio un titolo di preferenza dunque al momento della presentazione della domanda sul sito dell’Inps è assolutamente meglio allegare il proprio ISEE.

Ecco come chiederlo

Infatti soltanto il 20 luglio si saprà la graduatoria degli ammessi al bonus €400 INPS. Questo bonus dell’Inps va ad agevolare una spesa che per le famiglie può essere molto pesante. Vale a dire quella per mandare i figli ai Campus o ai centri estivi. I Campus e i centri estivi sono delle bellissime realtà che si trovano un po’ in tutta Italia ma per le famiglie affrontare questa spesa può non essere semplice. Il bonus da €400 per i centri estivi aiuta proprio da affrontare tutte le spese legate al campus e centri estivi. Infatti sia le spese alimentari, che le spese per la copertura assicurativa, che le spese per le attività ludiche ricreative ma anche le spese per le gite o qualsiasi altra sono assolutamente coperte dal bonus.

Come ottenere i soldi

Quando il 20 luglio si scoprirà di essere stati ammessi alla graduatoria dei beneficiari del bonus da €400 si potranno portare i propri figli al centro estivo e poi con comodo caricare tutte le fatture e ricevute delle spese necessarie per il centro estivo sul sito dell’Inps. Infatti questo bonus eroga €100 per ogni settimana di retta del centro estivo. Tutto questo per un massimo di 4 settimane. Il Bonus è riservato ai dipendenti pubblici con figli nella fascia dai 3 ai 14 anni. Dunque ogni famiglia ha a disposizione €100 la settimana per il pagamento del bonus del centro estivo per un massimo di 4 settimane. Ovviamente tutte le spese superiori ai €100 la settimana resteranno a carico della famiglia stessa.

Fonte ilovetrading.it