Bonus Famiglia da mille euro: possono chiederlo entrambi i genitori

Una novità positiva dall’agenzia per le entrate e riguarda il bonus di €1000 per le famiglie con figli a carico. Secondo quanto emerge dalle ultime novità comunicate dall’agenzia delle entrate il bonus può essere richiesto da entrambi i genitori. Vediamo di capire meglio cosa cambia. In questo periodo le spese sono veramente tante per le famiglie che si vedono appesantite dal fardello dell’inflazione.

Bonus da mille euro: lo possono chiedere entrambi

La spesa diventa sempre più cara ed i costi per la famiglia aumentano sempre e specialmente quando ci sono figli a carico i nuclei familiari italiani non riescono a far quadrare il bilancio.

Proprio per questo il bonus da €1000 per le famiglie con figli a carico può essere un aiuto molto importante. Come sappiamo lo Stato Italiano eroga poche aiuti alla famiglia e dunque è meglio capire come funziona questo bonus e perchè ora può essere richiesto da entrambi i genitori. Il bonus da €1000 vale per tutti i nuclei familiari che abbiano figli a carico fra i 5 e i 18 anni. Questo bonus è assolutamente compatibile con la fruizione dell’assegno unico. Infatti non è assolutamente vero che l’arrivo dell’assegno unico abbia cancellato tutti i bonus.

Ecco come ottenerlo

Le spese che una famiglia deve sostenere per i figli sono veramente tante ma questo bonus di €1000 va ad agevolare le spese relative all’istruzione. Anzi in particolare è l’istruzione musicale ad essere agevolata dal bonus di €1000. Infatti questo bonus copre sia le spese relative al conservatorio che quelle relative ai cori e alle bande ma anche quelle relative ai corsi di musica. Insomma il bonus musica da €1000 va ad agevolare tutte le spese per l’educazione musicale. Questo bonus può essere fruito come una detrazione IRPEF al 19% da richiedere da uno oppure da entrambi i genitori.

Questa infatti è la novità portata dall’agenzia delle entrate. Entrambi i genitori quindi potranno chiedere la detrazione IRPEF al 19% in base alla loro convenienza. Tuttavia il tetto globale per la famiglia rimane a €1000. Quindi anche se viene richiesta da entrambi i genitori la detrazione del bonus musica rimane comunque di €1000 massimo per ogni nucleo familiare. Con il bonus musica i ragazzi potranno appropriarsi di competenze di grande valore culturale ma che possono poi anche essere un’opportunità lavorativa in futuro.

Fonte ilovetrading.it