Bonus da 75 euro in arrivo nella Busta Paga: tutti i beneficiari e per quanti mesi

Non solo il bonus da 200 euro. Per i lavoratori è in arrivo un bonus di 75 euro previsto nelle ultime mensilità dell’anno, a partire da settembre. Una misura prevista per combattere l’inflazione.

La nuova misura, che si aggiunge ai 200 euro di bonus, previsto nelle buste paga di luglio, riguarda il taglio del cuneo fiscale, ossia della differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e il netto che effettivamente arriva nelle tasche dei dipendenti.

A beneficiare del taglio del cuneo fiscale saranno i lavoratori dipendenti con reddito annuo inferiore ai 35 mila euro, ossia a coloro che già stanno beneficiando del cosiddetto bonus contributi, un risparmio della quota contributi che fa carico sul dipendente dello 0,8%.

Secondo le ultime indiscrezioni, il taglio del cuneo fiscale dovrebbe essere del 4%. Considerando la platea dei beneficiari, ossia coloro che hanno un reddito inferiore ai 35 mila euro, ne risulta un risparmio che va dai 50 ai 75 euro.

Il bonus sarà riconosciuto sulle ultime quattro buste paga, dell’anno da settembre a dicembre 2022. Resta da capire se questo si applicherebbe anche sulla tredicesima di fine anno.

Fonte infermieristicamente.it