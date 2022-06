Bonus 2500 euro giovani: tra gli incentivi che sono stati promossi per poter sostenere le famiglie residenti in Italia ne è presente uno che arriverà nei prossimi mesi. Si tratta del bonus da oltre 2000 euro per i giovani che sarà richiedibile a partire da luglio. Ecco tutte le informazioni più importanti in merito al bonus 2500 euro giovani.

Bonus 2500 euro giovani: cos’è e a chi spetta

Questo incentivo è diverso dagli altri già messi in atto dal governo italiano per supportare economicamente il Paese. Infatti, questo bonus è rivolto ai giovani e in particolare a quelli che sono alla ricerca di un impiego. Si tratta di un metodo messo in campo dal governo per poter contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile, piaga italiana che spesso porta i giovani a lasciare il proprio Paese in cerca di fortuna.

Come anticipato, la somma relativa al bonus è pari a 2500 euro. Tuttavia non è rivolta ad ogni persona che rientra nelle fasce anagrafiche minori. Infatti, esso spetta solo a coloro i quali vogliono ottenere l’abilitazione per la guida di mezzi pesanti e che non hanno superato i 35 anni e per questo motivo si differenzia dal bonus patente.

Incentivo e lavoro

Il legame tra questo bonus e il gravoso problema della disoccupazione è quindi spiegato dalla finalità dell’incentivo stesso. Questo perché, come annunciato precedentemente, esso mira all’inserimento dei giovani che ne usufruiranno nel mondo del lavoro attraverso il conseguimento e, successivamente, l’uso dell’abilitazione alla guida di mezzi pesanti. Il tutto considerando la difficoltà in cui versa attualmente il settore degli autotrasportatori, soprattutto a causa della carenza di personale che possa svolgere questo lavoro.

Bonus 2500 euro: come richiederlo

Per richiedere il “bonus 2500 euro giovani” è necessario conseguire la patente per i mezzi pesanti che ha effettivamente un valore simile. Al momento, non si hanno ancora molte notizie riguardo la domanda per l’ottenimento del bonus anche se dovrebbe essere possibile richiederlo a partire da luglio, verosimilmente dal 1° luglio 2022. Per ulteriori informazioni in merito alle tempistiche e alle modalità di erogazione bisognerà attendere che siano rilasciate maggiori informazioni.

Fonte catanialiveuniversity.it