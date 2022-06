Bonus 200 euro sul reddito di cittadinanza: c’è la data di pagamento – ecco chi lo riceverà

Come e quando sarà pagato il bonus 200 euro a chi prende il reddito di cittadinanza

Il bonus 200 euro sarà pagato con il reddito di cittadinanza in arrivo a luglio, quindi intorno alla fine del prossimo mese.

Il contributo verrà caricato direttamente sulla carta acquisti dove mensilmente viene effettuata la ricarica del reddito di cittadinanza. Tuttavia, così come succede anche per l’integrazione riconosciuta a titolo di assegno unico universale, l’importo accreditato non è soggetto ai vincoli di spesa e prelievo previsti per il reddito di cittadinanza.

I 200 euro, quindi, dovrebbero essere interamente prelevabili dalla carta.

Come visto in precedenza, però, il bonus non sarà erogato in automatico a tutti i percettori del reddito di cittadinanza. Prima di tutto, infatti, l’Inps effettuerà delle verifiche volte a escludere tutti quei nuclei familiari che già ottengono il bonus per i loro componenti pensionati o lavoratori, o comunque perché rientrano in una delle tante categorie che danno diritto al bonus.

Bonus 200 euro per chi prende il reddito di cittadinanza

No, non serve inviare alcuna richiesta per il bonus in oggetto. Questo, infatti, viene generalmente riconosciuto in automatico ai beneficiari, con alcune eccezioni (come ad esempio per i lavoratori stagionali, come pure per i collaboratori domestici).

Come visto sopra, dunque, basterà risultare percettori del reddito di cittadinanza per avere diritto al bonus, con l’Inps che una volta aver valutato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa provvederà all’accredito automatico dei soldi.

fonte money.it