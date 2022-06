Il bonus 200 euro pensato dal governo per far fronte al caro prezzi sta per arrivare nelle tasche di molti italiani. Le prime erogazioni partiranno nel mese di luglio. Alcune categorie di lavoratori dovranno prima presentare un’autodichiarazione in cui affermano di non essere titolari né di reddito di cittadinanza né di altri trattamenti pensionistici, per altri la ricezione dell’indennità sarà automatica. Non dovranno presentare alcun documento i dipendenti pubblici, che riceveranno quindi i 200 euro in automatico insieme allo stipendio.

Questo perché chi ha diritto al bonus sarà individuato direttamente dagli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Inps, tramite i sistemi informatici attivi. È in occasione del Decreto Semplificazioni, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno, che si è specificato che i dipendenti pubblici non avranno bisogno di presentare alcuna documentazione. La stessa regola vale per i pensionati. Anche questa categoria di beneficiari non è tenuta a presentare alcuna autodichiarazione: l’indennità sarà erogato “d’ufficio” dall’Inps, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa. Per poter beneficiare del bonus, i pensionati nel 2021 non devono aver superato il limite di Isee di 35mila euro.