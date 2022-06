Bonus 200 euro, per ottenerlo è necessario compilare questo modulo

Bonus 200 euro dipendenti: il modello da utilizzare per l’autocertificazione arriva dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Lavoratrici e lavoratori per ottenere in busta paga l’indennità contro il caro prezzi devono presentare al datore di lavoro una dichiarazione. E’ preventiva sui requisiti da rispettare. Nell’approfondimento del 9 giugno 2022 i dati da inserire.

Autocertificazione dai Consulenti del Lavoro

L’autocertificazione è prevista dall’articolo 31 del Decreto Aiuti che regola l’accesso al bonus 200 euro per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. Subordina l’erogazione automatica in busta paga alla presentazione di un’autocertificazione. E’ utile a escludere che il beneficio si riceva in altre forme.

La norma, infatti, specifica: “Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Come i pensionati e le pensionate, ma non solo, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti rientrano nelle categorie che ricevono il pagamento senza necessità di presentare domanda e in tempi più brevi. Questo passaggio, però, rende l’accesso ai benefici previsti semi automatico.

Sulla procedura da seguire, la norma non fornisce particolari istruzioni, né sono arrivate indicazioni ufficiali fino a questo momento. E con l’approfondimento del 9 giugno 2022 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza una serie di criticità sull’impianto della misura. Poi prova a sciogliere alcuni dubbi fornendo un modello dell’autocertificazione che i datori di lavoro possono adottare.

Ottenerlo in busta paga

La norma prevede la necessità dell’autodichiarazione per escludere che i lavoratori e le lavoratrici abbiano già accesso ad altre formule dello stesso beneficio. In particolare all’indennità prevista per le persone titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale. Di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ma il modello di autocertificazione proposto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riporta anche il riferimento ad altri requisiti da rispettare anche per tutelare i datori di lavoro che lo anticipano in busta paga e poi devono recuperarlo tramite compensazione.

“L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell’INPS”.

Si legge nel testo dell’approfondimento.

E infatti il modulo riporta anche la dichiarazione di non avere diritto alla stessa indennità più volte e l’impegno a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto.

Per completezza, poi, bisogna specificare che una delle condizioni di accesso ai benefici è anche quella di non essere titolari degli altri trattamenti previsti dall’articolo 32 e quindi destinati ad altre categorie.

Fonte informazionefiscale.it