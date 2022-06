Bonus 200 euro per i pensionati, quando arriva e cosa fare per ottenerlo

Nell’ambito dei provvedimenti decisi con il Decreto aiuti, è previsto anche il bonus 200 euro pensionati: una misura di sostegno al reddito per cittadini in pensione residenti in Italia e con redditi fino a 35.000 euro. Non serve, in questo caso, l’autocertificazione: sarà erogata direttamente nel cedolino di pensione a luglio dall’Inps. Vediamo quando arriva, come funziona, a cosa serve e in che modo si può ottenere.

Bonus 200 euro pensionati Inps, cos’è e come funziona

Il Decreto aiuti approvato dal Governo il 2 maggio 2022 prevede incentivi e misure pensate apposta per contenere le conseguenze sulle famiglie della difficile situazione attuale data dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina e il rincaro dei costi delle materie prime. A questo pro, va ricordato che per contrastare il caro bollette, è già in vigore anche il bonus luce e gas sociale, potenziato per altri tre mesi con questo nuovo decreto. In quest’ottica rientra anche il bonus 200 euro, pensato per pensionati, lavoratori autonomi (bonus 200 euro autonomi) e dipendenti (bonus 200 euro lavoratori dipendenti).

L’obiettivo quindi è fornire un valido supporto economico a pensionati e lavoratori con redditi medi e bassi per far fronte alle tante spese che bisogna gestire in relazione a utenze, pagamenti per la casa e altre incombenze.

Quando arriva il bonus pensionati

Il bonus 200 euro pensionati sarà erogato con il cedolino della pensione del primo luglio 2022. Per accedere al proprio cedolino e consultarlo, ricordiamo che è necessario collegarsi ai servizi Inps online.

Una tantum

L’espressione latina “una tantum” significa una sola volta. Secondo le anticipazioni, il bonus sia per i pensionati così come i duecento euro per lavoratori autonomi e dipendenti si riceverà una sola volta. Dunque, di conseguenza, non si vedrà ogni mese nel cedolino, ma soltanto in uno, presumibilmente quello di luglio.

Bonus 200 euro pensionati 2022 Inps, ecco come averlo

Il nuovo incentivo destinato ai pensionati sarà erogato direttamente da Inps. Il cittadino che fruisce della pensione lo troverà quindi direttamente nel proprio cedolino sotto forma di un aumento rispetto alla pensione percepita normalmente.

Bonus 200 euro pensionati non serve autocertificazione

Non è necessario fare domanda o presentare auto dichiarazione per ottenere il bonus 200 euro pensionati. L’Inps infatti in modo automatico si occuperà di controllare che ci siano le condizioni richieste per ottenere il beneficio e, in tal caso, lo erogherà direttamente in cedolino.