Bonus 200 euro, la dichiarazione da presentare al datore di lavoro per sbloccare i pagamenti

Bonus 200 euro, erogazione semi automatica per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. Per sbloccare il pagamento, che viene effettuato direttamente in busta paga senza necessità di presentare domanda, serve una preventiva dichiarazione al datore di lavoro.

Tramite questo passaggio, richiesto solo a chi ha un rapporto di lavoro dipendente, si comunica di non far parte di altre categorie che riceveranno il contributo.

Fino a questo momento non c’è un modulo da utilizzare. Ma in generale sulla misura si attendono maggiori dettagli dopo la pubblicazione del DL Aiuti in Gazzetta Ufficiale.

Bonus 200 euro, chi deve presentare la dichiarazione al datore di lavoro e a cosa serve

Il bonus 200 euro è lo strumento introdotto dal DL n. 50 del 2022 “che consente di aiutare le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti di inflazione”, con queste parole il premier Mario Draghi ha descritto la misura subito dopo l’approvazione del provvedimento emergenziale in Consiglio dei Ministri.

Come si legge nel testo ufficiale del Decreto Aiuti, le modalità di accesso e di pagamento, così come i tempi di erogazione, cambiano da categoria a categoria.

Come accade per i pensionati e le pensionate e non solo, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti ricevono il pagamento senza necessità di presentare domanda in busta paga. La procedura, però, non è del tutto automatica.

L’articolo 31 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022 indica uno specifico passaggio da seguire per ricevere l’indennità contro il caro prezzi:

“Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Appare chiaro, quindi, che in caso di rapporto di lavoro dipendente per ricevere il bonus 200 euro è necessario presentare una dichiarazione preventiva al datore di lavoro.

Bonus 200 euro, la dichiarazione al datore di lavoro e i requisiti da rispettare

Bisogna acquisire l’autodichiarazione per escludere che i lavoratori e le lavoratrici abbiano già accesso ad altre formule dello stesso beneficio. In particolare all’indennità prevista per le persone titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale. Di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

D’altronde nel caso dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, il Decreto Aiuti indica due principali requisiti da rispettare per ottenere l’indennità contro il caro prezzi.

È necessario innanzitutto essere stati destinatari dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia. O i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali nel primo quadrimestre 2022.

La misura è prevista dall’ultima Legge di Bilancio. Il beneficio è applicabile a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro. Maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per questo, semplificando, si dice che anche questa categoria di beneficiari e beneficiarie debba rispettare il limite dei 35.000 euro.

Fonte informazionefiscale.it