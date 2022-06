Bonus 200 euro, cosa cambia a ottobre

Bonus 200 euro. Ufficiale la data di erogazione del contributo a tutte quelle categorie che non lo riceveranno già a luglio: avverrà in ottobre. L’Inps ha infatti pubblicato la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal «Decreto Aiuti».

Bonus 200 euro, le date di erogazione

A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria. Di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di Naspi, Dis-coll, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

L’Inps in una nota chiarisce che potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno.