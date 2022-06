Bonus 200 euro anche per i disoccupati: i requisiti per ottenerlo

Il bonus 200 euro spetta anche ai disoccupati, anche se solo in alcuni casi. Ecco tutti i dettagli. Il pagamento automatico dell’Inps arriverà a tutti coloro che percepiscono l’indennità Naspi e Discoll o la disoccupazione agricola nel rispetto di determinati requisiti. Per sapere se si ha diritto o meno a ricevere il contributo è possibile far riferimento all’articolo 32 del Decreto Aiuti. Per aver diritto al bonus, occorre aver percepito nel mese di giugno 2022 la Naspi la disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che è stato interrotto involontariamente.

Oppure si deve aver percepito nel mese di giugno 2022 la Discoll, disoccupazione riconosciuta a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente il lavoro. O ancora, si deve aver percepito nel corso del 2022 la disoccupazione agricola di competenza del 2021. A queste tre macrocategorie è riconosciuta l’indennità una tantum, stabilita con il Decreto Aiuti.

Quindi, chi si trova in una condizione di disoccupazione ma non risponde alle caratteristiche descritte in precedenza, non ha diritto al bonus. A meno che non rientri in altre categorie ammesse a beneficiare del supporto. Per esempio, l’assegno sarà erogato dall’Inps anche ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, ma solo un componente potrà riceverlo e in una sola formula.