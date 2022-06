Con le bollette di luce e gas, una nuova stangata da 657 euro annui a famiglia sta per abbattersi sugli italiani a partire dal prossimo 1 luglio. Lo afferma il Codacons, commentando le previsioni di Nomisma sui prossimi aumenti tariffari di luce e gas. “Se saranno confermati i rincari del 17% per la luce e 27% per il gas a partire dal prossimo luglio ogni singola famiglia dovrà mettere in conto una maggiore spesa. Ancora per le forniture di energia per complessivi 657 euro su base annua – spiega il Codacons – Una mazzata che si aggiunge agli altri aumenti di spesa per le bollette. Tutti causati dai rincari delle tariffe che si susseguono in Italia dalla fine del 2021”.

“Per tale motivo riteniamo insufficienti i provvedimenti fin qui adottati dal Governo. Nonostante gli oltre 30 miliardi di euro spesi per contrastare il caro-bollette non ha saputo fermare l’abnorme crescita delle tariffe. Ribadiamo l’esigenza di tornare a prezzi amministrati dell’energia, unica strada percorribile per salvare i bilanci di milioni di famiglie e imprese – conclude l’associazione.