Blitz nei Paesi Vesuviani: caccia ai mezzi elettrici fuorilegge

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della Polizia Locale e di un camper della Motorizzazione Civile utilizzato per le attività di controllo e verifica dei mezzi elettrici a pedalata assistita. Hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata. in particolare in largo L. Manzo, via Caracciolo, corso Vittorio Emanuele III, via Commercio e via De Simone. Nel corso dell’attività identificate 93 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllato 48 veicoli di cui 5 ciclomotori elettrici sottoposti a sequestro amministrativo.

Sono altresì contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida senza casco protettivo. Ancora mancata copertura assicurativa, circolazione di ciclomotore privo di targa e circolazione di ciclomotore privo del certificato di circolazione. Elevando sanzioni per 10.226 euro. Infine, controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.