Controlli al Piano Napoli di via Settetermini a Boscoreale. I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato perquisizioni in abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine e negli spazi condominiali. 65 le persone identificate e 31 i veicoli controllati. Arrestato, con un provvedimento emesso dalla corte di appello del Tribunale di Napoli, Vincenzo Romano. Il 61enne del posto è sottoposto ai domiciliari. Deve scontare 3 anni e 3 mesi di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Operazione alto impatto nella zona Sud della città di Torre Annunziata: sequestrati ciclomotori elettrici ed elevate sanzioni per oltre 10mila euro.

Denunciato un 40enne del posto per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari a cui è sottoposto. Analoga sorte per un altro uomo di 63 anni anche lui sottoposto agli arresti domiciliari. I Carabinieri lo hanno trovato all’esterno della sua abitazione – nei pressi dell’ingresso – e lo hanno denunciato. Dovrà rispondere di evasione. Denunciato per ricettazione un 32enne pregiudicato di Boscoreale, aveva una Fiat 500 risultata rubata ad aprile scorso a Cava de’ Tirreni.