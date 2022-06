Auto fuori controllo, travolge mamma e figlio sul marciapiede. Muore bimbo di 3 anni a Napoli

Potrebbe esserci una distrazione fatale del conducente, o un colpo di sonno, dietro la sbandata dell’auto che ha provocato la morte di un bambino di 3 anni e mezzo stamattina a Napoli. In tal senso un sostegno alle indagini condotte dal reparto Infortunistica della Polizia Municipale, e dal commissariato di Polizia di Bagnoli, potrebbe arrivare dalla scatola nera montata a bordo della Suzuki. L’auto che stamattina ha spezzato la vita del piccolo e causato alcune lesioni alla mamma 39enne. Alla guida dell’autovettura un napoletano di 51 anni, ora piede libero. E’ in attesa delle decisioni dell’autorita’ giudiziaria che ha disposto per l’uomo (che si e’ fermato prestando soccorso) gli esami tossicologici.

Ricostruita la dinamica dell’incidente. L’uomo viaggiava a bordo della sua Suzuki in via Marco Polo, una traversa molto stretta e non a scorrimento veloce. Qui per cause da accertare ha perso il controllo della macchina. Nel tentativo di rimetterla in carreggiata, ha effettuato una brusca sterzata. Non gli ha impedito di finire prima contro una macchina parcheggiata, e successivamente di travolgere mamma e figlio che erano fermi sul marciapiedi, anch’esso di dimensioni ridotte. Si sono ritrovati schiacciati contro il muro. A farne le spese il piccolo che e’ spirato poco dopo essere arrivato al vicino ospedale San Paolo.

Il lutto

La mamma, una volta prestate le prime cure, ha preferito lasciare l’ospedale per seguire la salma del piccolo al Policlinico. Qui sarà sottoposto ad autopsia dal medico legale. Omicidio stradale e lesioni stradali i capi di imputazione ipotizzabili a carico del responsabile dell’incidente. Sempre in attesa delle decisioni del pm di turno. Le indagini non potranno avvalersi della presenza di telecamere in zona.