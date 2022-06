Il Consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente ha annunciato nella notte di aver raggiunto l’intesa sul pacchetto di misure green ‘Fit for 55’ per il clima. Prevede tra l’altro la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 per auto e furgoni nuovi. Quindi lo stop alla vendita di vetture a benzina e diesel entro quella data.

In particolare il Consiglio “ha adottato le sue posizioni negoziali” ovvero “orientamenti generali – si legge in un comunicato diffuso dalla presidenza francese del Consiglio Ue. Su importanti proposte legislative nel pacchetto Fit for 55”. Presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, il pacchetto consentirà all’Ue di ridurre le proprie emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

“La relativa revisione dell’implementazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR) garantirà la possibilità ai conducenti di ricaricare i propri veicoli negli Stati membri”, si spiega nel comunicato.