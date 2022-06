Assegno unico pieno per i figli fino a 21 anni solo per quest’anno. Una bozza del dl Semplificazioni stabilisce che a partire dal 2023 l’importo pieno dell’assegno sia destinato solo ai figli fino a 18 anni, oltre quella soglie l’importo sarà più basso. Inoltre, maggiorazione di 120 euro e nessun limite di età nel 2022 per l’assegno unico per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità secondo quanto prevede la bozza del Dl Semplificazioni. La misura costa 122 milioni euro in arrivo dal Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Per tutti i potenziali percettori di assegno unico la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 30 giugno. L’assegno unico è scattato a gennaio, ma si può dire a ragion veduta che è il 30 giugno 2022 la prima data limite, quella che segnerà la fine del periodo “di prova”. Dal 30 giugno l’assegno diventa “solo” quello mensile, non si avrà più diritto a un solo euro di arretrati. Procediamo con ordine, ecco le cose da sapere.