Assegno Unico, ecco la data dei pagamenti di giugno

Dal 13 giugno tutti i giorni potevano essere buoni per il pagamento dell’Assegno Unico. E di fatto così sarà. Ma il saldo non riguarderà l’intera platea dei percettori dell’Assegno, ma solo quei nuclei familiari che ne hanno presentato domanda e che quindi riceveranno l’importo su IBAN. Questi ultimi, infatti, nelle scorse ore hanno visto apparire sul proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino la data dell’accredito. Con estrema puntualità, se consideriamo che è il pagamento relativo al mese in corso. Ma Inps non ha dato a tutti appuntamento in questa giornata. Ulteriori date usciranno nelle prossime ore.

La stessa cosa, purtroppo, non può dirsi per tutti gli altri nuclei familiari. Coloro che hanno da poco compilato o devono ancora compilare il Modulo Rdc-Com/Au dovranno ancora attendere un po’, così come i percettori del Reddito di Cittadinanza che hanno presentato domanda di Assegno Unico per il mese di sospensione del sussidio, in attesa del rinnovo dopo le prime 18 o 36 mensilità: anche questi ultimi si trovano a dover affrontare qualche grana.

Fonte tuttolavoro24.it