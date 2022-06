Assegno unico: arrivano aumenti fino a 115 euro per ogni famiglia

Aumentano non di poco gli importi dell’Assegno Unico per i figli a carico. Non per tutti, ma solo per le famiglie con figli disabili. A prevederlo è il decreto Semplificazioni fiscali approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, che modifica gli artt. 4 e 5 del Dlgs 230/2021 per compensare le perdite sopportate dai nuclei con disabili per la cancellazione degli ANF e delle detrazioni per familiari a carico. In pratica, una correzione ad alcuni vuoti di tutela, che lasciavano scoperte alcune categorie.

Fino a ora, infatti, le maggiorazioni per i figli a carico con disabilità variavano a seconda dell’ISEE, del grado di disabilità (media, grave, non autosufficienza). Dell’età del figlio disabile (under 18, under 21, over 21). Con le modifiche all’art. 4 di suddetto Dlgs, i figli disabili maggiorenni vengono equiparati ai minorenni: in pratica, gli importi per il figlio maggiorenne disabile saranno gli stessi che valgono per i figli minorenni non disabili.

Assegno Unico 2022, aumento degli importi: maggiorenni disabili

Come disposto dal comma 1 dell’art. 4, per i figli minorenni l’importo mensile è pari a 175 euro per ogni figlio fiscalmente a carico se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore a 15.000 euro annui. Oltre tale soglia l’importo si riduce progressivamente fino all’importo di 50 euro per le famiglie con ISEE pari o superiore a 40.000 euro annui. O per chi non presenta l’attestazione ISEE 2022).

Solo per questo anno, al figlio minorenne è parificato ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Pertanto, tali importi varranno anche per i figli maggiorenni disabili, per i quali fino a ora spettava un massimo di 85 euro mensili e un minimo di 25.

Inoltre, la distinzione tra figli minorenni e maggiorenni valeva, fino a ora, anche per determinare le maggiorazioni per i figli disabili in relazione al grado di disabilità. In generale, un nucleo familiare con un figlio disabile maggiorenne percepiva una cifra inferiore rispetto a quella percepita da una famiglia il cui figlio disabile fosse minorenne. Vediamole.

Assegno Unico 2022, aumento degli importi: maggiorazioni figli disabili

In particolare, per ciascun figlio disabile minorenne sono previste le maggiorazioni di seguito indicate:

85 euro mensili in caso di disabilità media ;

mensili in caso di disabilità ; 95 euro mensili in caso di disabilità grave ;

mensili in caso di disabilità ; 105 euro mensili in caso di soggetti non autosufficienti.

Adesso e sempre limitatamente al 2022, con il decreto Semplificazioni che va a modificare il comma 4 dell’art. 4, la maggiorazione mensile fissa per ciascun figlio minorenne con disabilità viene estesa anche ai disabili maggiorenni sotto i 21 anni (i quali, fino a ora, potevano beneficiare di una maggiorazione pari a soli 80 euro mensili, a prescindere dal grado di disabilità).

Fonte tuttolavoro24.it