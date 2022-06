Assegno Unico 2022, aumentano gli importi – LE CIFRE

L’Assegno Unico Universale è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico entrata in vigore a inizio 2022. Il nome della misura deriva dal fatto che andrà a sostituire la maggior parte delle misure erogate finora per i figli a carico. Gli importi dell’assegno unico variano in base all’ISEE e inoltre sono previste delle maggiorazioni per casi specifici. Con l’approvazione del Decreto Semplificazioni da parte del CdM, viene introdotto un aumento dell’importo della misura per una determinata categoria di beneficiari. Vediamo insieme quale e a quanto ammonta l’aumento.

Assegno unico 2022: importi e novità

L’Assegno unico è erogato in base all’ISEE, sulla base del quale cambiano gli importi:

per i redditi più bassi sarà l’importo raggiunge i 180 euro per ogni figlio e dal terzo figlio in poi l’importo arriva a 250/260 euro;

per i redditi più alti, e anche per coloro che decidono di non presentare l’ISEE, l’importo cala fino ai 50 euro a figlio.

Nel caso di figli con disabilità a carico, spetta una maggiorazione dell’importo pari a un massimo di 105 euro per i figlio minore non autosufficiente fino a un minimo di 80 euro. Il nuovo aumento introdotto dal Decreto Semplificazioni si rivolge proprio alle famiglie con a carico figli disabili.

fonte i-dome.com