L’INPS non eroga soltanto le pensioni di anzianità ma eroga tutta una serie di aiuti che alle volte possono essere veramente preziosi. C’è un bonus riservato alle donne che può essere erogato per massimo 12 mesi e che vale ben €400. Parliamo di un aiuto di grande valore ma troppe donne in Italia neppure lo richiedono. Cerchiamo di capire di che si tratta.

Un aiuto per le donne in difficoltà

In questo momento che stiamo vivendo andare avanti è diventato difficilissimo perché i forti rincari rendono difficoltoso affrontare le spese di tutti i giorni.

Questo è un problema che vale sicuramente per tutti ma per alcune categorie di donne questo può essere ancora più gravoso. Questo bonus da €400 che le donne possono richiedere non ha bisogno che si abbiano figli a carico. Infatti questo aiuto dell’INPS non presuppone che le donne abbiano figli naturali oppure adottivi. Il presupposto di questo aiuto dell’INPS da €400 al mese è molto più grave e doloroso. Si tratta di un aiuto contro la terribile piaga della violenza sulle donne.

Come ottenere i soldi subito

La violenza sulle donne è veramente un qualcosa di terribile in Italia e riguarda tantissime donne. Nonostante le tante campagne contro questa piaga sono veramente tante le donne a subire violenza. Per chiedere questo aiuto INPS è necessario essere seguite da un centro antiviolenza. Dunque la donna che abbia subito la terribile esperienza della violenza può rivolgersi innanzitutto ad un centro antiviolenza dove le saranno dati aiuti e consigli di vario genere per uscire da questa terribile situazione e da tutte le conseguenze che può avere.

La domanda per ottenere l’aiuto per dodici mesi

Inoltre proprio perché viene seguita dal centro antiviolenza, la donna ha diritto a richiedere il reddito di libertà. Il reddito di libertà va richiesto al comune ma è l’Inps ad erogarlo. Dunque la donna dovrà fare richiesta al Comune seguendo tutta la procedura indicata nella modulistica e indicando anche i riferimenti del centro antiviolenza che la sta seguendo e poi questa richiesta sarà passata all’INPS. Una volta che l’Inps abbia ricevuto la richiesta erogherà l’aiuto per i dodici mesi.

fonte ilovetrading.it