È finito in manette per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione un trentunenne incensurato di Volla. È stato fermato nella notte in via Filichito, a bordo della sua Audi A3 insieme con altri quattro amici e un minorenne. Portava con sé una pistola calibro 22 con matricola ben visibile e riconducibile a un’arma rubata nel 2013 in un’abitazione di Giugliano in Campania. La pistola aveva il colpo in canna e sette proiettili nel serbatoio. Nel bagagliaio dell’auto anche una mazza da baseball in alluminio. Al termine degli accertamenti di rito, il trentunenne è stato sottoposto a domiciliari in attesa di giudizio.

Via Mario Gigante, quartiere Fuorigrotta, invece un altro intervento. Da qui parte l’Sos ai carabinieri: due persone con una Fiat Panda stanno rubando la marmitta di un’auto in sosta, una Smart. Un ladro riesce a fuggire, mentre l’altro viene bloccato. Si tratta di un 31enne napoletano. Ora è in attesa di giudizio.