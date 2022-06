Ancora una donna sfregiata dall’acido: la vittima è dei Paesi Vesuviani

Una donna 52 anni di Torre del Greco ai carabinieri della locale caserma ha denunciato una presunta aggressione con acido. Secondo quanto da lei riferito, in mattinata, mentre stava camminando in via Vittorio Veneto, era avvicinata da due sconosciute. Le due erano a bordo di un’auto, l’avevano chiamata e poi le avevano spruzzato del liquido urticante sul volto. Fuggendo via subito dopo. La donna si e’ recata dopo un certo lasso di tempo dal proprio medico di famiglia. E’ giudicata guaribile in 15 giorni per un edema legato a “dermatite da caustici” e una congiuntivite dolorosa. Nessuno e’ intervenuto sul posto ne’ e’ stato richiesto aiuto al 112.

La donna sostiene nella denuncia che, occupandosi di assistenza a persone disagiate, disabili e minori bullizzati, il gesto potrebbe avere relazione con commenti ai suoi post social e minacce telefoniche gia’ denunciate alla polizia. Indagini in corso.