Altra lite con ferito questa notte anche in piazza Pugliano, a Ercolano. Un 34enne gia’ noto alle forze dell’ordine è rimasto colpito alla testa con una bottiglia di vetro dopo un diverbio per futili motivi con uno sconosciuto. La vittima e’ tuttora al pronto soccorso dell’ospedale Maresca in attesa di prognosi. Non e’ in pericolo di vita. Indagini sempre affidate ai carabinieri.

Intorno alle 2.20 di questa mattina, invece, i carabinieri a Torre del Greco sono intervenuti in via Litoranea. Nei pressi di un locale dove poco prima era stata segnalata una lite tra giovani. Un ragazzo di 22 anni e’ stato colpito al volto per motivi ancora da chiarire, visitato in ospedale, e curato per una frattura chiusa delle ossa nasali, una all’ala nasale e all’osso zigomatico sinistro e trauma cranico non commotivo. I sanitari hanno formulato una prognosi di 30 giorni. Indagini in corse per comprendere dinamica e accertare responsabilita’.