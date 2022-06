Agguato all’alba, ucciso un uomo mentre passeggiava in strada a Napoli

Un uomo di 65 anni è rimasto ucciso a Napoli questa mattina intorno alle 7. L’Omicidio in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo. Indagini dei carabinieri. La vittima e’ Michele Della Corte, gia’ noto alle forze dell’ordine, 66 anni compiuti dato che e’ nato a maggio del 1956 (e non 65 come scritto in precedenza, ndr.). Della Corte è finito raggiunto da colpi d’arma da fuoco in via Paolo Grimaldi all’altezza del civico 80. Un rigurgito del clan nell’area Ovest di Napoli, quindi, sembra essere alla base dell’omicidio.

Della Corte, secondo quanto scrive l’agenzia AGI, per gli inquirenti era vicino al clan Grimaldi, e aveva tra i suoi precedenti anche condanne per 416 bis. E’ rimasto colpito mentre era a piedi in strada da almeno 10 proiettili, sparate probabilmente da due persone con due pistole, una calibro 7 e una 6,35. A terra, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 9 bossoli e 3 ogive.