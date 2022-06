Aggredisce chirurgo ed infermiera nell’ospedale napoletano: è caos

Un chirurgo dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli aggredito da un uomo che ha anche strappato la mascherina dal volto di un’infermiera. Lo stesso medico ha raccontato la sua disavventura al gruppo Facebook «Nessuno tocchi Ippocrate. Che si occupa di denunciare gli atti di violenza di cui sono vittima i sanitari». «Ieri pomeriggio verso le 16:15 era arrivato in struttura questo paziente», tramite il 118.

«Era stabile, una storia clinica di colon irritabile e riferiva dolori addominali. Tempo 15 minuti di liberare una barella dove poterlo accogliere visto che avevo tre prestazioni in corso su due barelle disponibili per me chirurgo.

Poco prima delle 16:30 nel momento in cui apriamo per accettarlo», aggiunge il medico. «Strappa la mascherina dalla faccia all’infermiera e chiede di vedermi, lo accolgo per tranquillizzarlo e lui mi sputa dritto in faccia. Mi allontano senza batter ciglio per raggiungere le guardie giurate e lui continua ad inveire e cerca di raggiungermi. Intervengono le guardie ed il personale 118 che lo avevano trasportato per cercare di fermarlo. Ma lui arriva a colpirmi due volte, la prima al viso mi fa cadere gli occhiali e mi procura un taglio alla faccia interna del labbro inferiore . La seconda non riesce ad arrivare al mio viso e mi colpisce al torace».