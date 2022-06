Serve sangue per Orazio C., il giovane accoltellato da un gruppo di ragazzi a Brusciano. Il 17enne è ricoverato all’ospedale del Mare dove le sue condizioni sono in netto miglioramento, tanto da aver lasciato la terapia intensiva. Altre cure, però, sono necessarie e al giovane occorre ricevere ancora sangue. Ed è proprio per questo che il comune di Brusciano ha organizzato una raccolta. Il 25 giugno dalle 8 alle 12 sarà possibile donare sangue in piazza XI Settembre.

“Miei cari Bruscianesi, grazie per la grande sensibilità e affetto che state dimostrando nei confronti di Orazio. Il nostro giovane concittadino mi ha dedicato un breve video per ringraziarmi, ma sono io a farlo per l’esempio di coraggio che sta donando a tutta la comunità. Per sabato stiamo organizzando una raccolta sangue con Avis, convenzionata con l‘ospedale del Mare, per consentire a chi non può spostarsi di contribuire con la propria donazione. Chi può recarsi all’ospedale del mare continui a farlo ! Noi lo faremo in un luogo simbolo, quello in cui Orazio è stato ferito così che da luogo di aggressione diventi luogo di rinascita. Orazio la tua Brusciano è con te!“, scrive il sindaco Giacomo Romano.