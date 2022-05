Escursione in mare col nipote in sella a una moto d’acqua, all’improvviso perdono il controllo e cadono. Sono circa le 18 sulla spiaggia tra Ercolano e Portici. In molti assistono alla scena e chiamano i soccorsi. Dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Torre del Greco, l’ordine di immediato intervento della Motovedetta CP 829 della Guardia Costiera di Napoli. Oltre a una pattuglia via terra sul Lido Arturo. Quest’ultima, giunta sul posto, con il prezioso aiuto della Polizia riusciva a mettere in salvo il minore. Nel frattempo, era riuscito ad avvicinarsi alla riva. A sua volta, la motovedetta CP 829 di Napoli assisteva le operazioni di recupero del conduttore del mezzo. Tutto a bordo di un natante a remi, già presente in zona. Anche la moto d’acqua, che roteava pericolosamente su stessa, è messa in sicurezza.

L’attività in mare si è conclusa positivamente, con il rientro nel porto di Portici della moto d’acqua. Dopo circa un’ora e senza nessuna conseguenza per le persone coinvolte l’intervento si è concluso.