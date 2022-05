Virtus Ottaviano, via agli stage per i calciatori di Promozione e Juniores

La società Virtus Vesuvio Ottaviano, comunica che nei giorni 26 e 27 maggio 2022, sotto la supervisione del mister Sabato Peluso, organizzerà degli stage per la selezione di calciatori nati nelle annualità 2003, 2004 e 2005, per la partecipazione al prossimo campionato di Promozione 2022/23 e Juniores.

Lo stage si svolgerà rispettando il seguente calendario:

giovedì 26 maggio dalle ore 18:30

venerdì 27 maggio dalle ore 19:00.

Si chiede che i calciatori si presentino presso lo stadio “Comunale” di Ottaviano, sito in Via Luigi Palmieri.

Per info e prenotazioni, si può contattare direttamente la pagina Facebook “Asd Virtus Vesuvio Ottaviano”, oppure i seguenti numeri:

3331302647 Luigi Ammirati

3461643594 Angelo Trombetta

3273009079 Roberto Annunziata