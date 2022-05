Viaggi e vacanze in aereo, tariffe raddoppiate

Le vacanze estive? Una stangata. Lo afferma il Codacons, che denuncia il fenomeno del caro-aerei in Italia. Arriva – per svariati motivi, tra cui l’aumento del prezzo del carburante – dopo due anni in cui, in tempi di Covid, i prezzi dei voli erano leggermente calati. Chi decide di spostarsi in aereo per raggiungere mete europee dovrà mettere mano al portafogli. E pagare tariffe quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, afferma l’associazione dei consumatori.

Con l’arrivo del caldo e l’aumento degli spostamenti degli italiani i prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle – spiega l’associazione dei consumatori, che ha rielaborato gli ultimi dati forniti dall’Istat – Nell’ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. I voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%.