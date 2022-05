Via al libera al nuovo Bonus, 50 euro per tutti

Bonus occhiali da vista 2022. E’ una delle agevolazioni pensate dal governo per contrastare gli effetti economici della Pandemia, soprattutto per le famiglie con un reddito più basso. Il bonus è destinato a tutti coloro che dovranno acquistare un nuovo paio di occhiali o lenti a contatto. Purché siano necessari per la correzione di difetti visivi. Il primo requisito per l’accesso a questa misura di sostegno è la presentazione di una dichiarazione Isee inferiore a 10 mila euro. Con riferimento all’anno 2022 ma ai redditi e giacenze medie fino al 31 dicembre 2020.

Nel bonus è compresa anche la detrazione per gli occhiali da vista e per le visite oculistiche, sono compresi anche i costi delle montature e delle lenti a contatto. Questi possono esseri inseriti, senza problemi, nel modello 730/2022. Vengono considerate anche le spese mediche e sanitarie. In aggiunta, a determinate condizioni, il Bonus può essere richiesto anche senza prescrizione medica.

Come richiederlo