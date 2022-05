Un incendio si è sviluppato ieri su un’area di circa sei, sette ettari di vegetazione arbustiva con macchia mediterranea. Il rogo in un terreno incolto con presenza di rifiuti, in via Viuli, area protetta ricadente nel Comune di Ercolano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in serata e si sono svolte con l’ausilio di un elicottero regionale e di due Canadair. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, personale della Sma Campania, carabinieri della linea Forestale e territoriale, polizia municipale e guardia di finanza. Le fiamme sono finite alimentate dal vento che dal pomeriggio era presente sulla zona. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell’incendio.

«Abbiamo temuto il peggio- dice a Il Mattino l’avvocato Maria Herta Palomba dell’associazione Oasivesuvio- e non siamo tranquilli per questa notte, speriamo si calmi il vento. Contro il degrado e l’abbandono non saranno mai sufficienti norme, ordinanze sindacali e sanzioni, occorre altro…. ed è di questo che dovremmo occuparci noi cittadini insieme alle istituzioni».