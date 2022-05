Vaiolo delle Scimmie, De Luca: “Niente allarmi, abbiamo un farmaco”

“Un rapido chiarimento rispetto alla vicenda del vaiolo delle scimmie. Subito tranquillizzare i concittadini: si tratta di una malattia simile a varicella, febbre alta e mal di testa. Ha incubazione da una a tre settimane, presente vescicole superficiali e ingrossamento nodi. Vi do subito buona notizia: esiste gia’ farmaco antivirale per la cura. Ad oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando. Non abbiamo forme di trasmissione aerea. E’ bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive. Diventa davvero complicata la vita, si attenua problema Covid ci troviamo un altro problema? Diventa pesante”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.

E poi sulla sanità: “Stiamo procedendo nelle iniziative per potenziare e qualificare la sanita’. A Montoro inaugurato il primo centro anti diabete dei 25-30 che abbiamo deciso di realizzare in piu’. Faremo della Campania la Regione con piu’ alto livello di servizi per pazienti diabetici, con l’obiettivo di prevenzione ed evitare mutilazioni da piede diabetico”.