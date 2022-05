Dramma a Gesualdo. Un ragazzino di 16 anni versa in gravi condizioni all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. E’ arrivato al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo irpino con un proiettile nella testa. Si pensa a un tentativo di suicidio da parte del giovane, che è stato trovato agonizzante nelle campagne a ridosso della sua abitazione. Il 16enne – che è stato subito intubato dai medici – si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Indagano i Carabinieri che stanno ascoltando alcune persone. Sconcerto e incredulità in paese per quanto accaduto.

La pistola utilizzata apparterrebbe alla madre del ragazzo, ex dipendente della Polizia municipale di Gesualdo. Il giovane sarebbe adottato dalla coppia. Sconcerto nel centro irpino, famoso per essere stato feudo del madrigalista Carlo Gesualdo. Un episodio che fa il paio con quanto accaduto ieri a Francolise, nel Casertano. Qui un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito gravemente da un colpo di pistola alla testa partito probabilmente in modo accidentale dalla pistola detenuta in casa legalmente dal padre. In quel caso, tuttavia, le indagini delle ultime ore fanno propendere per il tentato suicidio.