Un 37enne di Torre Annunziata spara all’impazzata davanti a un bar: 4 feriti, 2 sono gravi

Ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata poi su una bici elettrica ha fatto fuoco contro alcune persone davanti ad un bar. È successo a Qualiano, in via Rosselli. A pochi minuti dalla mezzanotte. Marco Bevilacqua, 37 anni, di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, aveva un coltello e lo ha utilizzato per minacciare un vigilante e portargli via la pistola. In sella a una bici elettrica ha poi esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro alcuni ragazzi in sosta davanti al bar “Nirvana Spritz” di Qualiano. Ne ha colpiti quattro, due sono in prognosi riservata e in pericolo di vita. Uno è stato dimesso, l’altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione.

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, sono riusciti in pochissimo tempo a dare un volto all’uomo. E’ lui che avrebbe premuto il grilletto e lo hanno rintracciato questa mattina intorno alle 6.30. Continuano le indagini per chiarire dinamica e motivazioni