Tre ragazzine senza casco e assicurazione si scontrano violentemente contro un’auto

Violento schianto nella serata di venerdì fra uno scooter, finito completamente distrutto, e un’auto tra il corso Amedeo di Savoia e le Rampe di San Gennaro dei Poveri. In sella al motorino tre ragazze, due 15enni e una 16enne. Dalle prime ricostruzioni viaggiavano anche senza casco e su un mezzo sprovvisto di assicurazione e già sottoposto a sequestro, venendo da una strada percorsa in controsenso. Una è in prognosi riservata.

“Troppi giovani vivono senza regole e senza coscienza – ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – Non si preoccupano di nulla, fanno ciò che vogliono. Così facendo, mettono a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Mi auguro che le tre ragazzine possano presto riprendersi. Ma questo è un tema importante da affrontare. Situazioni simili vanno analizzate. C’è bisogno di punizioni severe, e le famiglie devono risponderne. Non si chiedono dove sono figli, cosa stanno facendo, che fanno in giro in tarda notte? Vanno educati loro in primis, solo così, forse, qualcosa inizierà a cambiare”.